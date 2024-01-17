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Завершение военной операции в Газе: Израиль объявил об окончании «интенсивной фазы»

Завершение военной операции в Газе: Израиль объявил об окончании «интенсивной фазы»

Завершение военной операции в Газе: Израиль объявил об окончании «интенсивной фазы» Евгения КомароваЙоав Галлант, глава Минобороны Израиля, заявил о завершении «интенсивной фазы» наземного наступления в Газе.

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Комментарии
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Елена Шарапова
Господи, сколько же вам надо убить детей и невинных люде, чтобы вы удовлетворились, ПОЗОР ВАМ
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22 час.

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