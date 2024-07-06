Российские войска поразили стоянку беспилотников Bayraktar ВСУ

Global Look Press/Yulii Zozulia/Keystone Press Agency Российские военные поразили стоянку беспилотников Bayraktar на двух аэродромах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили 6 июля в министерстве обороны России.
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