В Тамбове 29 ноября обесточат несколько улиц

Администрация Тамбова сообщает жителям и гостям города, что 29 ноября в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов:С 9 до 16 часов обесточены будут: - ул.
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