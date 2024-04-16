«Рейнджерс» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ, завоевав Президентский кубок

«Нью-Йорк Рейнджерс» стал обладателем Президентского Кубка сезона-2023/24. В ночь на 16 апреля в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз».
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