Происшествия

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В Якутии оперативниками задержан подозреваемый в дистанционном мошенничестве

Оперативниками подразделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий МУ МВД России «Якутское» раскрыто дистанционное мошенничество.

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