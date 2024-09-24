Российские коллекторы начали применять ИИ для работы с должниками

Инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ) начали применять коллекторы, работая с должниками, рассказал глава коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Максим Колосков 24 сентября, сообщает РИА Новости.
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