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Гарет Саутгейт: «Англия приехала на Евро, чтобы победить, но не смогла. В финале сказались физическое состояние, проблемы, с которыми мы вошли в турнир»

Гарет Саутгейт: «Англия приехала на Евро, чтобы победить, но не смогла. В финале сказались физическое состояние, проблемы, с которыми мы вошли в турнир»

– Увидим ли мы вас в 2026-м? – Сложно сказать так быстро после такого поражения. Конечно, вывести Англию в два финала.

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