В Новомосковске столкнулись Volkswagen Tiguan и мопед

25 июля в 12.15 на улице Космонавтов в Новомосковске произошло столкновение. 53-летний водитель, управляющий автомобилем Volkswagen Tiguan, поворачивая налево, врезался в мопед Vento Smart 3, за рулем которого находился 56-летний мужчина.
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