«Эхо войны»: в Нижегородской области представлена частная коллекция экспонатов, связанных с ВОВ и СВО. Фото, видео

В музее «Эхо войны», действующем в г. Бор Нижегородской области, к 80-летию Победы презентовали обновленные экспозиции, посвященные двум военным эпохам: Великой Отечественной войне и нынешней войне, именуемой СВО.
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