Певица Жасмин призналась, что дети удивили ее подарком на годовщину свадьбы

Певица Жасмин призналась в интервью "СтарХиту", что дети удивили ее подарком на годовщину свадьбы. 11-летняя Маргарита и 7-летний Мирон потратили "карманные деньги", чтобы купить родителям акцию горно-металлургической компании.
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