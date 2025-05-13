Россиянам рассказали о штрафах для курящих в квартире соседей

Если табачный дым из квартиры проникает в общий коридор или соседние помещения, это может квалифицироваться как нарушение установленного порядка пользования жилым помещением, а также как причинение вреда здоровью и имуществу других граждан, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.