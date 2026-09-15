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Регионы России

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Oppo представит компактный портативный аккумулятор 33W Pocket Charge

Oppo представит компактный портативный аккумулятор 33W Pocket Charge

Модель оснащена аккумулятором ёмкостью 10 000 мА·ч, поддерживает зарядку мощностью до 33 Вт и весит около 204 грамм.

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