ТвАрцы - публика отвязная, морально нечистоплотная и потенциально нелояльная к власти...

Рубрика "Вынесено из комментариев". Я думала, что выступление Президента на Пленарном заседании форума объединённых культур мне не понравилось из-за моего пессимизма мой крик души Надёжа-государь, народ за тираном соскучился! вызван моим пессимизмом - я ведь тот ещё всепропальщик и путинсливщик.
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