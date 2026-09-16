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Память героя СВО Александра Шипунова увековечили в новой экспозиции в Барнауле

Память героя СВО Александра Шипунова увековечили в новой экспозиции в Барнауле

На открытие пришли родные Александра Шипунова Личный телефон, талисман, парадная форма и одна из наград героя СВО Александра Шипунова стали частью новой мемориальной экспозиции в Барнауле.

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