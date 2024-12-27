В петербургской школе повесили фото террориста с пометкой «герой России»

Полиция ищет злоумышленников В Петербурге в одной из школ на стенде повесили фотографию основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) с пометкой, пишет Neva.
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