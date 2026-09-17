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Чонгук превратил звук застежки в бит в рекламе Calvin Klein

Чонгук превратил звук застежки в бит в рекламе Calvin Klein

Calvin Klein показал третью главу осенней кампании Feel the Fit. В ней снялся глобальный амбассадор бренда Чонгук из кей-поп группы BTS.

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