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Сенатор Табервилл: Байден баллотируется на второй срок, чтобы избежать тюрьмы

Сенатор Табервилл: Байден баллотируется на второй срок, чтобы избежать тюрьмы

Сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Томми Табервилл выступил с заявлением о том, что действующий глава государства Джо Байден принимает участие в президентской гонке в целях избежания тюрьмы.

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