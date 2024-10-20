Овечкин об уверенной игре "Вашингтона": мы хорошо контролируем шайбу

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после победы команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Джерси Дэвилз" объяснил, с чем связана уверенная игра команды.
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