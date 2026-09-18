Блинкова вышла в полуфинал на первом турнире после смены гражданства

Анна Блинкова обыграла Алину Чараеву в четвертьфинале турнира в Сан-Паулу – 6:4, 7:5. 94-я ракетка мира проводит первый турнир после смены спортивного гражданства и впервые с октября 2025-го вышла в полуфинал.