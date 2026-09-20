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ИА Регнум

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Омичка обнаружила огромную гусеницу, открыв банку консервированного горошка для сына

Омичка обнаружила огромную гусеницу, открыв банку консервированного горошка для сына

Жительница Омска обнаружила огромную гусеницу, открыв банку консервированного горошка для сына. Она сняла насекомое на камеру телефона.

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