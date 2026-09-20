Омичка обнаружила огромную гусеницу, открыв банку консервированного горошка для сына

Жительница Омска обнаружила огромную гусеницу, открыв банку консервированного горошка для сына. Она сняла насекомое на камеру телефона.
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