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Тюрам – главная цель «Атлетико» на летнее трансферное окно. Форвард хочет перейти в команду из ЛЧ

Маркус Тюрам может продолжить карьеру в «Атлетико».  Мадридский клуб хотел подписать нападающего менхенгладбахской «Боруссии» в зимнее трансферное окно и сохраняет интерес к нему.

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