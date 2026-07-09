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Исследование определило оптимальное число астронавтов для лунной базы

Исследование определило оптимальное число астронавтов для лунной базы

На фоне активной подготовки NASA к созданию постоянной базы у южного полюса Луны в рамках программы Artemis новое исследование использовало математическое моделирование для ответа на практически важный вопрос: сколько людей должны работать на базе и как часто нужно доставлять туда снаряжение и смены экипажа? Результаты опубликованы 9 июля 2026 года на Space.

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