Исследование определило оптимальное число астронавтов для лунной базы

На фоне активной подготовки NASA к созданию постоянной базы у южного полюса Луны в рамках программы Artemis новое исследование использовало математическое моделирование для ответа на практически важный вопрос: сколько людей должны работать на базе и как часто нужно доставлять туда снаряжение и смены экипажа? Результаты опубликованы 9 июля 2026 года на Space.