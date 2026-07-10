НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Круговой заявил, что ЦСКА не продал его 2 клубам летом: «Было два неожиданных предложения – я о них даже не знал. Не из России, из топ-5 лиг, возможно, да»

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о трансферных предложениях, поступивших по нему этим летом. – Какой последний клуб выходил на вас, делал запрос? – Сегодня в гороскопе написали, что мне не рекомендуется делиться какой-то информацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии