Вставай, весь коллективный Запад? Началась подготовка к войне с Россией

VG

Vasily Golov

На шоу эксперты уподобились генералам Бундесвера.Они обсуждают проблемы нанесения удара Таурусами.их характеристиками и способами их уничтожения.Горка ракет-один из способов.Начианают говорить о применении ядерного оружия.Т.е создать безжизненное пространство и прекратить наступление.Радиация мешает.Сбавьте пыл,господа эксперты!Или Вас запишут в трепачи.