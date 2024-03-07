Sebastian Kahnert/Globallookpress Силы киевского режима полностью исчерпали возможности, заметил Константин Сивков.
Вставай, весь коллективный Запад? Началась подготовка к войне с Россией
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НП
Наталья Павлова
Кажется, Европа прямо-таки сама напрашивается...
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8 час.
VG
Vasily Golov
На шоу эксперты уподобились генералам Бундесвера.Они обсуждают проблемы нанесения удара Таурусами.их характеристиками и способами их уничтожения.Горка ракет-один из способов.Начианают говорить о применении ядерного оружия.Т.е создать безжизненное пространство и прекратить наступление.Радиация мешает.Сбавьте пыл,господа эксперты!Или Вас запишут в трепачи.
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6 час.
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