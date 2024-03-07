Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 051 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена ДанильченкоБушуева
    кастрировать  преступников чтобы даже намека на потомство не было--- убегут тогда самиЛица ваххабитов, ...
  • Александр
    Когда стало возможным и необходимым-тогда и ударили.Хватит поучать профессионалов.Применение сразу ...
  • Игорь Петров
    Пора самим чистить Россию от чернотыЛица ваххабитов, ...

Вставай, весь коллективный Запад? Началась подготовка к войне с Россией

Вставай, весь коллективный Запад? Началась подготовка к войне с Россией

Sebastian Kahnert/Globallookpress Силы киевского режима полностью исчерпали возможности, заметил Константин Сивков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НП
Наталья Павлова
Кажется, Европа прямо-таки сама напрашивается...
Ответить
8 час.
VG
Vasily Golov
На шоу эксперты уподобились генералам Бундесвера.Они обсуждают проблемы нанесения удара Таурусами.их характеристиками и способами их уничтожения.Горка ракет-один из способов.Начианают говорить о применении ядерного оружия.Т.е создать безжизненное пространство и прекратить наступление.Радиация мешает.Сбавьте пыл,господа эксперты!Или Вас запишут в трепачи.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх