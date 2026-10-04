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Рязанские новости

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Режим БПЛА-опасности в Рязанской области длился два часа

Режим БПЛА-опасности в Рязанской области длился два часа

Режим БПЛА-опасности ввели вечером 4 октября и отменили в 0:37 5 октябряМенее двух часов длился режим БПЛА-опасности в Рязанской области в ночь с 4 на 5 октября.

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