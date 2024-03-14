PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Уфимцев я
    Как? А что, разве их там нету?.. Я что то упустил в этой жизни... А где же возьмутся десятки тысяч (!) специалистов д...В российские школ...
  • Марина Стрижкова
    Нет, нет! Это  про Прим пресс.  То есть про авторскую платформу, которая доносит до нас эти странные, скорее всего не...В апреле выплатят...
  • Grandad
    Вы про кого - про Мишустина? У нас один премьер. Но он не обещает, а делает.В апреле выплатят...

Хитрый маневр в ОСАГО не прошел. Власти потирают руки

Хитрый маневр в ОСАГО не прошел. Власти потирают руки

Госдума отклонила законопроект, который предлагал включить в перечень страховых случаев по ОСАГО причинение владельцам автомобилей вреда незаконными действиями или бездействием госорганов и местных властей, которые ответственны за состояние автодорог, а также организаций коммунального комплекса Авторы законопроекта объясняли: автомобили часто ломаются из-за ям и выбоин на дорогах, неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя деревьев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх