Хитрый маневр в ОСАГО не прошел. Власти потирают руки

Госдума отклонила законопроект, который предлагал включить в перечень страховых случаев по ОСАГО причинение владельцам автомобилей вреда незаконными действиями или бездействием госорганов и местных властей, которые ответственны за состояние автодорог, а также организаций коммунального комплекса Авторы законопроекта объясняли: автомобили часто ломаются из-за ям и выбоин на дорогах, неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя деревьев.