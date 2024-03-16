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Ученые выяснили, что у женщин с ожирением увеличивается риск развития депрессии

Ученые выяснили, что у женщин с ожирением увеличивается риск развития депрессии

Специалисты из Университетского колледжа Корка в Ирландии, работающие в Школе общественного здравоохранения, провели исследование, в результате которого было доказано, что у людей среднего и пожилого возраста, страдающих ожирением, увеличивается риск развития депрессии.

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