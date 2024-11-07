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Царьград

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Владимирским туристам после Турции советуют позвонить в Роспотребнадзор

Владимирским туристам после Турции советуют позвонить в Роспотребнадзор

Роспотребназдор по Владимирской области открыл горячую линию для тех, кто привез турецкий вирус. Открытие горячей линии для туристов из Владимирской области, которые привезли с турецких курортов симптомы простуды, связано с волной публикаций в социальных сетях.

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