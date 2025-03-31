Сколько денег нужно для счастья: исследования ученых

Зумеры не хотят быть топ-менеджерами и жаждут баланса работы и личной жизни, пишет Financial Times. У молодых изменилось понимание карьерного успеха и, кажется, для них фраза «не в деньгах счастье» — это не способ утешить себя, а реальный принцип.
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