В прошлом году в дом Джона и Хизер Питерсов в городке Маршфилд в штате Висконсин постучали люди в военной форме и вручили им урну с прахом их сына: 28-летний отставной военный Эндрю Питерс погиб на Украине, где служил наемником в рядах ВСУ.
Россия уничтожит всех псов войны
Комментарии
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ЛК
Лариса Козина
звериное логово ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации). перен. разг. людское жилище ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации). выводок, группа детёнышей одного приплода ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации). перен. разгульная сомнительная компания ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации). перен. пристанище такой копмании, притон ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
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11 час.
Пульхерия Djem
Чьё гнездо? Чьё жилище? В наше время это слово приобрело пренебрежительный характер .Вы же не скажите об отчем доме-кубло?
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9 час.
Лариса Козлова
Мать одного из убитых наёмников жалуется: "Он любил животных". Ну что ж, теперь животные (черви) любят его.
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1 час.
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