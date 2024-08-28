Россия уничтожит всех псов войны

В прошлом году в дом Джона и Хизер Питерсов в городке Маршфилд в штате Висконсин постучали люди в военной форме и вручили им урну с прахом их сына: 28-летний отставной военный Эндрю Питерс погиб на Украине, где служил наемником в рядах ВСУ.