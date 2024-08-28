БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Россия уничтожит всех псов войны

Россия уничтожит всех псов войны

  В прошлом году в дом Джона и Хизер Питерсов в городке Маршфилд в штате Висконсин постучали люди в военной форме и вручили им урну с прахом их сына: 28-летний отставной военный Эндрю Питерс погиб на Украине, где служил наемником в рядах ВСУ.

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Комментарии
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ЛК
Лариса Козина
звериное логово ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации). перен. разг. людское жилище ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации). выводок, группа детёнышей одного приплода ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации). перен. разгульная сомнительная компания ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации). перен. пристанище такой копмании, притон ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
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11 час.
Пульхерия Djem
Чьё гнездо? Чьё жилище? В наше время это слово приобрело пренебрежительный  характер .Вы же не скажите об отчем доме-кубло?
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9 час.
Лариса Козлова
Мать одного из убитых наёмников жалуется: &quot;Он любил животных&quot;. Ну что ж, теперь животные (черви) любят его.
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1 час.

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