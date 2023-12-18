Россельхознадзор проверил фургон со львами под Челябинском

На момент визита ревизоров в тесной клетке с двумя хищниками было всего +10 градусов.К владельцу цирка-шапито в Копейск (Челябинская область) прибыл инспектор Россельхознадзрра, чтобы проверить, в каких условиях содержатся львы.
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