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Россельхознадзор проверил фургон со львами под Челябинском

Россельхознадзор проверил фургон со львами под Челябинском

На момент визита ревизоров в тесной клетке с двумя хищниками было всего +10 градусов.К владельцу цирка-шапито в Копейск (Челябинская область) прибыл инспектор Россельхознадзрра, чтобы проверить, в каких условиях содержатся львы.

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