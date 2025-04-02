Артиллеристы "Града" ударили по пехоте ВСУ в Курской области

Минобороны РФ Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" отдельной артиллерийской бригады ВДВ ежедневно наносят серьезный урон ВСУ, уничтожая вражескую пехоту, засевшую в лесополосах Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии