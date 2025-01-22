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Ефимов: новый участок Арбатско-Покровской линии метро строят два ТПМК

Ефимов: новый участок Арбатско-Покровской линии метро строят два ТПМК

Два тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК) диаметром шесть метров планируется использовать при строительстве тоннелей между станциями «Щелковская» и «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро.

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