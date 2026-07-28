🇷🇺🔥🇺🇸«Север-V» сжигает НАТОвскую бронетехнику под Краматорском ▪️Проводя разведку, операторы Бригады Север-V обнаружили ББМ HMMWV, БТР Stryker и артиллерию врага.
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🇷🇺🔥🇺🇸«Север-V» сжигает НАТОвскую бронетехнику под Краматорском ▪️Проводя разведку, операторы Бригады Север-V обнаружили ББМ HMMWV, БТР Stryker и артиллерию врага.
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