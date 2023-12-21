«Лавров заявил, что Россия не отдаст Курилы Японии, так как у неё нет ни с кем территориальных споров». Комментарии японцев

Yahoo негодует, что министр иностранных дел России Лавров заявил в интервью государственному телевидению «Первый канал», что «все территориальные споры окончены» для России с другими странами, включая Японию.
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