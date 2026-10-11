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Татар-информ

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В Уразовке Нижегородской области открыли памятник Кави Наджми

В Уразовке Нижегородской области открыли памятник Кави Наджми

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар В селе Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской области торжественно открыли памятник классику татарской литературы Кави Наджми.

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