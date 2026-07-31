«Установилась российская власть»: как Русско-персидская война 1826—1828 годов изменила историю Закавказья

200 лет назад началась Русско-персидская война 1826—1828 годов. Руководство Персии, рассчитывая на то, что власть нового императора Николая I слаба, попытались военным путём захватить территории в Закавказье, ранее вошедшие в состав России.
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