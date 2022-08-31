Новый мост через Зею сегодня соединил два берега

Две части моста, которых разделяло всего 1,5 метра, сомкнули финальной секцией.В Амурской области произошло долгожданное событие - в Благовещенске сомкнули две части нового моста через реку Зея, соединившего столицу области и южные районы Приамурья.
Две части моста, которых разделяло всего 1,5 метра, сомкнули финальной секцией.В Амурской области произошло долгожданное событие - в Благовещенске сомкнули две части нового моста через реку Зея, соединившего столицу области и южные районы Приамурья.
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