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Новый мост через Зею сегодня соединил два берега

Новый мост через Зею сегодня соединил два берега

Две части моста, которых разделяло всего 1,5 метра, сомкнули финальной секцией.В Амурской области произошло долгожданное событие - в Благовещенске сомкнули две части нового моста через реку Зея, соединившего столицу области и южные районы Приамурья.

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