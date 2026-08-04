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Царьград

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Гренландия. "США уже начали высадку": Вот это поворот. Что происходит?

Гренландия. "США уже начали высадку": Вот это поворот. Что происходит?

США "начали высадку" в Гренландии, пока Копенгаген отвлечён на украинский кризис. Вот это поворот: американские структуры выгружают технику, фактически забирая контроль над арктическим островом без какого-либо разрешения.

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