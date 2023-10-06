Отечественные стенды для испытания генераторов самолетов и вертолетов мировых брендов позволят авиакомпаниям значительно сэкономить

﻿﻿Отечественные стойки для испытаний генераторов самолетов и вертолетов мировых брендов позволят авиакомпаниям существенно сэкономить Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) создали первые в России стенды для испытаний генераторов Airbus 320, Boeing 777 и вертолетов Robinson и Agusta, которые ранее испытывались только за рубежом.