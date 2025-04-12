На Камчатке начал извергаться вулкан

На Камчатке вулкан Безымянный в ночь на субботу, 12 апреля, выбросил пепел на высоту 4 километра. Шлейф пепла протянулся на 90 километров, следует из сообщения, опубликованного в Telegram Института вулканологии и сейсмологи Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИВиС ДВО РАН).