Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Давайте Берлин опять поделим?Поделить, как Бер...
  • Игорь Сипкин
    два раза открывал в ВТБ счет и тут же аннулировал. В ВТБ сидят менеджеры и продают данные. Открыл счет, вышел на улиц...В ВТБ рассказали ...
  • Андрей Шишинов
    "дело по четырем эпизодам диверсии. Ему грозит до ЧЕТЫРЕХ лет лишения свободы"                                       ...В Подмосковье зад...

На Камчатке начал извергаться вулкан

На Камчатке начал извергаться вулкан

На Камчатке вулкан Безымянный в ночь на субботу, 12 апреля, выбросил пепел на высоту 4 километра. Шлейф пепла протянулся на 90 километров, следует из сообщения, опубликованного в Telegram Института вулканологии и сейсмологи Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИВиС ДВО РАН).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх