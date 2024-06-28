В медучреждениях Новосибирской области появится больше 50 единиц рентген-оборудования благодаря нацпроекту

Регион активно оснащает больницы и поликлиники высокотехнологичным оборудованием.Новосибирская область продолжает активно оснащать учреждения здравоохранения высокотехнологичным медицинским оборудованием, что стало возможным благодаря реализации ключевых мероприятий национального проекта "Здравоохранение".
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