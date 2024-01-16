Путин заявил о необходимости принимать критику граждан России

Сергей Савостьянов/ТАСС Критику необходимо воспринимать конструктивно, а при проявлении недовольства людей осознавать, что нерешенных проблем в стране на данный момент больше, чем решенных, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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