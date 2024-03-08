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Культура и Общество

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Еще полно в овраге пижмы…

Еще полно в овраге пижмы и пчел, целующих цветы, но скоро холод…Не увижу букашек летней суеты… Влюбиться б в осень без оглядки, — унылый дождик полюбить, и прелых листьев запах сладкий, и паутины легкой нить, печаль и прелесть увяданья, задумчиво парящий лист, и журавлиный клич прощальный, и воздух, что так свеж и чист… Доносит ветер […].

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