CNN: Хейли не откажется от гонки против Трампа и намерена победить

Единственный конкурент кандидата в президенты США Дональда Трампа в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии - экс-представитель страны при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли - не намерена отказываться от президентской гонки и хочет в ней победить.