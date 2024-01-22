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CNN: Хейли не откажется от гонки против Трампа и намерена победить

CNN: Хейли не откажется от гонки против Трампа и намерена победить

Единственный конкурент кандидата в президенты США Дональда Трампа в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии - экс-представитель страны при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли - не намерена отказываться от президентской гонки и хочет в ней победить.

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