В Шуе 18-летняя девушка лишилась сбережений, пытаясь заказать через Интернет две зимние куртки

В полицию обратилась 18-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. По ее словам, в начале ноября она нашла объявление о продаже зимних курток и оформила заказ на несколько моделей, оплатив покупку на сумму 12 000 рублей с банковской карты своего молодого человека.