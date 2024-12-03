В Шуе 18-летняя девушка лишилась сбережений, пытаясь заказать через Интернет две зимние куртки

В полицию обратилась 18-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. По ее словам, в начале ноября она нашла объявление о продаже зимних курток и оформила заказ на несколько моделей, оплатив покупку на сумму 12 000 рублей с банковской карты своего молодого человека.
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