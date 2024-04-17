Что говорит министр юстиции о повторной оценке бывшего члена ВСП Олеси Вырлан

Министр юстиции Вероника Михайлова-Морару заявила, что у главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин нет правовых оснований обращаться в Комиссию по преветтингу с просьбой о повторной оценке бывшего члена ВСП Олеси Вырлан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии