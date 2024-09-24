Nippon Steel повторно подает заявку на выкуп US Steel

Повторную заявку в комитет США по иностранным инвестициям подала японская корпорация Nippon Steel, вновь инициируя рассмотрение вопроса о планируемом ей приобретении United States Steel Corp, сообщает 24 сентября деловое агентство Kyodo News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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