Nippon Steel повторно подает заявку на выкуп US Steel

Повторную заявку в комитет США по иностранным инвестициям подала японская корпорация Nippon Steel, вновь инициируя рассмотрение вопроса о планируемом ей приобретении United States Steel Corp, сообщает 24 сентября деловое агентство Kyodo News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.