Алексей Тан

Зеленский неожиданно отменил свою поездку в Саудовскую Аравию==================================== Не надо забывать и нужно ПОМНИТЬ!.... Что переговоры в С.А. двух мировых сверх держав... ЭТО .... тоже самое, что и переговоры МОЛОТОВА -РИББЕНТРОПА! в 1939-ом .... И Трамп, ВРАГ РОССИИ, ни чуть не меньше, чем и был Байдан! или Гитлер ... И то!... что он, свою дочь (лебедь белую, обвенчал "на небесах"... с чёрной жабой с иудейского Уолл стрит)... он через неё, заключил договор с "дьявола и сатаны" (Деньги с Властью)..... и ЭТО МЫ в скором времени УВИДИМ!... сдыхающая стая ГИЕН... пойдёт на всех и всё!.