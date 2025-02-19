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Зеленский неожиданно отменил свою поездку в Саудовскую Аравию

Зеленский неожиданно отменил свою поездку в Саудовскую Аравию

Глава киевского режима Владимир Зеленский после позитивных мирных переговоров между США и Россией неожиданно отменил свою запланированную ранее поездку в Саудовскую Аравию.

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Комментарии
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Алексей Тан
Зеленский неожиданно отменил свою поездку в Саудовскую Аравию====================================  Не надо забывать и нужно ПОМНИТЬ!.... Что переговоры в С.А. двух мировых сверх держав... ЭТО .... тоже самое, что и переговоры МОЛОТОВА -РИББЕНТРОПА! в 1939-ом .... И Трамп, ВРАГ РОССИИ, ни чуть не меньше, чем и был Байдан! или Гитлер ... И то!... что он, свою дочь (лебедь белую, обвенчал &quot;на небесах&quot;... с чёрной жабой с иудейского Уолл стрит)... он через неё, заключил договор с &quot;дьявола и сатаны&quot; (Деньги с Властью)..... и ЭТО МЫ в скором времени УВИДИМ!... сдыхающая стая ГИЕН... пойдёт на всех и всё!.
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