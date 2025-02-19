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salekhard.online

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Городские депутаты держат на контроле уборку снега в Салехарде

Городские депутаты держат на контроле уборку снега в Салехарде

Депутаты Думы города Салехарда отреагировали на претензии жителей по поводу очистки от снега территории возле детской поликлиники и провели депутатскую проверку.

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